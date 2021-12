Ein Traum vom Profitum und von Olympia-Ehren

„Ein paar Kekserl werden sich über die Feiertage schon ausgehen“, schmunzelte Kombiniererin Lisa Hirner nach ihrem fünften Platz beim Heimweltcup in der Ramsau, „vielleicht auch ein Abstecher in meine geliebten Berge." Aber das Training wird daheim in Eisenerz sicher nicht zu kurz kommen, denn von 6. bis 9. Jänner geht’s in Val di Fiemme bereits weiter. Diesmal auch mit einem Mixed-Team-Bewerb.