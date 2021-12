Zug-Fan baute sich Bahnstrecke im eigenen Garten

270 Meter langer Rundkurs

Die 4,7 Tonnen schwere Zwei-Zylinder-Diesellok wurde bei einem Sammler gefunden. Seit fünf Jahren kurvt sie nun in einem 270 Meter langen Rundkurs um das Haus von Stotz und jenem seiner Eltern, am Swimmingpool und am Hühnerstall vorbei. Und bei einem Urnenstock: Der Vater starb nämlich 2018, so kann er aber dennoch bei jeder Fahrt dabei sein.