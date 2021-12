Impf-Termine zwischen Drehleiter und Hubschrauber

Berufsfeuerwehr und Polizei laden zum Impfen

Nach Impfaktionen am Salzburger Flughafen, dem Marmorsaal oder dem Landtags-Sitzungssaal sind ab dieser Woche weitere Veranstaltungen geplant. Heute mit Polizeihubschrauber und Einsatzfahrzeugen wieder am Salzburger Flughafen, am 30. Dezember bei der Berufsfeuerwehr in der Hauptfeuerwache in Maxglan.