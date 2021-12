Urlaub in Dubai, Paris und auf den Malediven

Zu Gast im TD Garden



Jérôme Onguéné und Antoine Bernede brauchen dafür mehr Abwechslung. Während der Kameruner die Modestadt Paris erkundet, ist der im Herbst hinter den Erwartungen gebliebene Bernede auf großer US-Tour. Nachdem der 22-Jährige zunächst New York besichtigt hatte, ging‘s für ihn nach Boston weiter. In Massachusetts schaute sich der Franzose ein Basketballspiel der Celtics im berühmten TD Garden an.