Ski-Touren an Feiertagen brauchen gute Planung

Ansturm an Feiertagen

Vor allem an den Feiertagen wird wieder mit einem großen Ansturm auf die Berge gerechnet, und daher richtet die Bergrettung Niederösterreich/Wien einen Appell an die Hobbysportler: „Vorsicht walten lassen, damit die Skitour zum traumhaften Bergerlebnis und nicht zum Albtraum wird“, so Landesleiter Matthias Cernusca. Voraussetzung für eine sichere Tour sind eine gute Vorbereitung in Sachen Orientierung, Fitness und Lawinen- sowie Wetterlage – und neben dem Mindestmaß an persönlicher Ausrüstung zumindest auch ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät samt Sonde und Schaufel, so die Tipps der Experten.