Auf der Alm tankt der Waldbauernbub Kraft

Seit seinem Böller-Unfall 2014 weiß der 35-Jährige, was wirklich zählt im Leben. Während andere seiner Zunft nach Pleiten mit hochrotem Kopf durch die Stadiongänge stiefeln, ruht Schicker auch nach sportlichen Tiefschlägen in seiner inneren Mitte. „Die Reha-Zeit nach dem Unfall war sicher prägend für mich. Da hab ich gelernt, dass man Geduld haben muss. Der Fußball ist so schnelllebig und emotional, da ist’s meistens besser, noch eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man in der ersten Emotion was sagt. Außerdem ist’s wichtig, dass es im Klub einen Ruhepol gibt.“