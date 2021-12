Messer-Raub nach frühzeitiger Haft-Entlassung

Es war die Nacht zum 20. Oktober als sich der arbeits- und wohnungslose Iraker nach dem Konsum von Alkohol und Drogen ein Taxi rief, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Er ließ sich bis zur Schopperstraße in den Salzburger Stadtteil Itzling chauffieren. Als der Wagen stillstand, zückte er laut Anklage ein Messer und bedrohte die Taxifahrerin. Er forderte von ihr die Geldtasche, was die Frau aber verweigerte. Daraufhin riss er ihr die Geldbörse mit rund 350 Euro aus Hand und flüchtete.