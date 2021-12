Salzburg-Urlauber hatten Omikron im Gepäck

„Keine Kontaktpersonen und gut eingrenzbar“, hieß es in den vergangen Tage immer wieder von den Gesundheitsbehörden zu den Omikron-Infizierten in Salzburg. Doch mittlerweile verzeichnet das Land 27 bestätigte Fälle der neuen Mutation - und nicht alle lassen sich so klar nachvollziehen. Es sind keine Cluster, sondern einzelne Fälle, die auftauchen. Neben infizierten Reiserückkehrern gibt es auch Ansteckungen bei Kontaktpersonen und völlig unerklärliche Omikron-Infektionen ohne Reise-Bezug. In der Stadt Salzburg gibt es bisher 14 Fälle, acht davon haben keinen Reise-Hintergrund, sondern sich im Inland angesteckt.