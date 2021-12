In diesen Steirer-Lokalen schmeckt‘s ausgezeichnet

Die Gourmet-Tempel in der Murmetropole

In der Landeshauptstadt wurde Didi Dorner, der im Magnolia im Augartenhotel aufkocht, mit Abstandn am besten bewertet. Herbert Schmidhofer, der letztes Jahr vergessen wurde, hat ebenfalls drei Hauben bekommen. Michael Wankerl (Gerüchteküche) schrammte nur knapp an der dritten Haube vorbei. Siegfried Dick, der inzwischen bei Christof Widakovich im Schloßbergrestaurant angeheuert hat, hat zwei Hauben erkocht. Am Rande notiert: Laut Gault&Millau ist das Beef Tatar im Restaurant Florian im Parkhotel „das beste der ganzen Stadt“. Bon appétit!