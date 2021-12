Patient starb: Grazer Herzchirurg auf Anklagebank

„Das ist arte legis und leitlinienkonform“, erklärte der angeklagte Chirurg Richterin Julia Riffel. Der 70-Jährige sei in einem guten Zustand gewesen, konnte gut atmen und habe auch selbst gepackt. Er sei seiner Pflicht als Arzt nachgekommen. „Aufgrund meiner Erfahrung habe ich mich für diesen Weg entschieden.“ Er sprach der Witwe sein Bedauern für den „schicksalshaften Verlauf“ aus. Was nach der Entlassung passierte, „ist der plötzliche Tod auf der Warteliste - so leid es mir tut.“