Steiermark: Ab Jänner ist dritter Impfbus auf Tour

Laut Test- und Impfstraßenkoordinator Harald Eitner sind seit September in den steirischen Impfbussen über 14.300 Steirerinnen und Steirer geimpft worden. Gerade in den vergangenen Wochen sei der Andrang an den Stationen der beiden Busse stark gestiegen, sagte Eitner. Und kürzere Fahrzeiten würden automatisch mehr Zeit zum Impfen bedeuten. Hier gibt es nähere Infos zu den Impfbussen.