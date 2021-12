Steiermark: Betroffenheit über Sepp Forchers Tod

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer würdigt Forcher

Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer würdigte den Verstorbenen: „Sepp Forcher war eine Legende, die wie kein anderer mit der Sendung Klingendes Österreich die echte österreichische Volkskultur über Jahrzehnte in die Wohnzimmer und damit in die Herzen der Menschen gebracht hat. Mit Leidenschaft und Authentizität hat er über Tradition, Brauchtum und Kultur berichtet. Sein Tod macht mich betroffen. Ich habe ihn außerordentlich geschätzt und es gab zahlreiche Begegnungen mit ihm und seiner Frau Helli. Der Sepp war eine Seele von Mensch, der nie den Boden unter den Füßen verloren hat und Zeit seines Lebens bescheiden blieb“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in einer ersten Reaktion.