„Behandlung darf nicht erst im Spital beginnen!“

So faktisch falsch und umstritten viele Äußerungen mancher FPÖ-Politiker zum Thema Corona in der jüngeren Vergangenheit waren, so sachlich bezieht Landesparteichef Udo Landbauer nun Stellung zur Pandemie. Auch den Freiheitlichen gehe es schließlich darum, die Auslastung der Spitäler bei einer möglichen Omikron-Welle so gering wie möglich zu halten, sagt er. Gelingen soll das durch eine stärkere und vor allem frühere Einbindung der Hausärzte. Der blaue Ansatz: „Die Betreuung von Corona-Kranken gehört in die Hände von erfahrenen Hausärzten und nicht ins Callcenter!“