Vordernberg: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit dürfte am Freitagabend in Vordernberg (Bezirk Leoben) einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und fünf Verletzten ausgelöst haben: Ein 18-Jähriger Lenker übersah, dass das Auto vor ihm rechts abbiegen wollte und touchierte dessen Heck. So geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der Insasse des entgegenkommenden Autos (21) wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.