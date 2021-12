Irres Derby: Graz jubelte Sekunden vor Schluss!

Duo wieder retour

Gegen die Topklubs war für Bärnbach/Köflach zuletzt nichts zu holen, heute allerdings sollte das bescheidene Punktekonto (4) tunlichst aufgebessert werden. Denn die Weststeirer müssen in Ferlach aufs Parkett. Doch von der Roten Laterne, die in Kärnten baumelt, dürfen sich die Mannen von Trainer Vujovic nicht blenden lassen. Nach einem miserablen Saisonstart zeigten die Ferlacher zuletzt auf - „nur“ 31:32 in Bregenz. B/K-Sportchef Christian Glaser warnt vor dem Schlusslicht: „Ferlach ist mit dem Team zu Saisonbeginn nicht mehr vergleichbar. Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen.“ Gute Post gibt’s aus dem Lazarett: Hutecek und Glasner sind wieder an Bord. Ferlach geht siegessicher ins Kellerderby, Boss Perkounig posaunt: „Wir haben mehr Qualität!“