In Sollenau sprudeln die Ideen für Buch-Projekte

Die Verbundenheit von Daniela Laas zu ihrem Geburtsort Sollenau ist in vielen Bereichen zu spüren. So auch bei ihrer Arbeit im Gemeindeamt, wo sie unter anderem für den Social-Media-Auftritt verantwortlich zeichnet. Dafür heimste sie sogar den ersten Preis beim Award des Landes NÖ ein. In ihrem jüngst erschienen Erstlingswerk „12 Monate – 12 Gesichter“ stehen zwölf Menschen unabhängig voneinander an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie müssen Entscheidungen treffen, die nicht nur ihr eigenes Dasein, sondern auch jenes in ihrer unmittelbaren Umgebung maßgeblich verändern werden. „Beim Schreiben liebe ich es, mich in die Gefühls- und Gedankenwelt der jeweiligen Personen hineinzuversetzen und auch eigene Erfahrungen mit einfließen zu lassen“, verrät Jungautorin Daniela Laas.