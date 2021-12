Spucke aus acht Bundesländern landet in Bergheim

Die Spucke von Schülern aus allen Bundesländern - bis auf Wien - wird ab 17. Jänner in Bergheim auf Corona-Viren analysiert. Die Salzburger Bietergemeinschaft aus Procomcure Biotech, Hygienikum, Confidence DNA-Analysen und Tauernkliniken mit Sitz in der Flachgauer Gemeinde hat bei der Ausschreibung des Bundes den Zuschlag erhalten. Künftig wird an den Schulen sogar zweimal wöchentlich gegurgelt.