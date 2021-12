Neuer Geburtshilfe-Primar für Tamsweg

Für die seit 1. Mai 2021 vakante Stelle in der Landesklinik Tamsweg hatten sich drei Mediziner beworben, der Landessanitätsrat wie auch die Hearingkommission hat in seiner Begutachtung Dr. Athanasios Alimisis auf Platz eins gereiht. Dr. Alimisis über seine neue Aufgabe in Tamsweg: „Als gebürtiger Grieche freue ich mich schon sehr darauf, in die Berge zu wechseln und in einer der schönsten Regionen Österreichs diese große Aufgabe zu übernehmen. Wir werden mit unserem Team aus erfahrenen Ärzten, Hebammen und Pflegepersonal ein verlässlicher Partner der Frauen und der Familien sein. Als Sportler fällt mir dazu ein: ein Talent gewinnt Spiele, Teamwork gewinnt Meisterschaften. Wesentlich dazu trägt auch die hervorragende Ausstattung der generalsanierten Klinik bei, wozu ich den Verantwortlichen sehr herzlich gratuliere!“