Rodeln von der Mutterer Alm: Gemütlich oder rasant

Abfahrt über Familien- oder Sportrodelbahn

Nun kann man über die Familienrodelbahn, die sich zuletzt in Topzustand befand, abfahren und dann entlang der Aufstiegsstrecke ins Tal wandern (optional Bahn ab Mittelstation). Alternativ bietet sich die Sportrodelbahn an (Start westlich unter der Bergstation), die zumindest oben gut in Schuss sein sollte.