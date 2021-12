Seniorin (80) pfiff auf Quarantäne - festgenommen

Nach mehreren Verstößen gegen die Corona-Quarantäneregeln ist eine 80-Jährige in Wiener Neustadt festgenommen worden. Die Pensionistin landete wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten in der Justizanstalt, so Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag. Untersuchungshaft wurde beantragt, aber nicht verhängt.