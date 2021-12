Mit Gondeln und Skidoos zu Hüttenbrand am Berg

Spektakulärer Feuerwehreinsatz am Mittwochabend im Tiroler Oberland: Im Skigebiet von Nauders (Bezirk Landeck) brach in einer Holzhütte am Berg aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Da es keinen Fahrweg zum Einsatzort gab, mussten die Florianis mit Gondeln und Skidoos anrücken. Tourengeher und Pistenraupenfahrer konnten inzwischen Schlimmeres verhindern.