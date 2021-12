Fackelzug: „In der Pflege brennt der Hut“

Fackelzug samt Kundgebung – allesamt Covid-konform – organisierte der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Forderungen dahinter sind klar. Bezahlte Ausbildungsplätze, eine 35-Stunden-Woche und bessere Bezahlung sind nur einige Punkte auf der Liste. Im Vorfeld startete der ÖGB auch eine Online-Petition. Mit Stand Dienstagnachmittag haben sie 13.000 unterschrieben. Sie wird am Mittwoch der Salzburger Politik übergeben. Übrigens: Zeitgleich fand auch in Zell am See ein Fackelzug für die Pflege statt.