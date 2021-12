Franz-Josef Rehrl: Beim Heim-Event nur Zaungast

„Der Heimweltcup fällt für mich leider flach!“ Nach monatelangem Aufbautraining nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im Vorjahr in der Ramsau zugezogen hatte, schnupperte Franz Josef Rehrl in Kuusamo endlich wieder in den Weltcup hinein. Aber dann schlug neuerlich das Schicksal zu: „In Finnland habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt und bin abgereist. Da waren die Covid-Tests noch negativ. Doch bevor ich nach Lillehammer reisen wollte, schlug ein PCR-Test an und Covid hat mich erwischt.“