Es wird wieder gespielt: Highlights auf den Bühnen

Ex-Jedermann Peter Simonischek stattet am 17. Dezember der Landeshauptstadt einen Besuch ab. Im Festspielhaus lädt er zu einem Abend im Advent: „Von der langsamen Zeit“. Vorweihnachtlich geht es auch tags darauf beim Ausseer Advent weiter. Am 20. Dezember gibt es „Schumann/Dietrich“ mit dem Tonkünstler-Orchester und Isabelle Faust an der Violine. Und die Bühne im Hof in St. Pölten macht mit „Wünsche und Wunder“ mit Drew Sarich am 18. Dezember nicht nur Musical-Fans eine Freude. Am 19. Dezember nehmen sich Ohne Rolf mit Christof Wolfisberg und Jonas Anderhub in ihrem Kabarett im wahrsten Sinne ein Blatt vor den Mund.