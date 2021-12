Auf Schutzweg übersehen: Frau schwer verletzt

Gegen 14 Uhr fuhr der 17-Jährige auf der Goethestraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Goethestraße/Heinrichstraße kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Eine Frau (20)überquerte zu diesem Zeitpunkt den Schutzweg in der Heinrichstraße, sie erlitt eine schwere Verletzung am Fuß.