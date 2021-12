Lichtverschmutzung um Wien strahlt quer über NÖ

Messung geplant

Zwar gebe es in Österreich noch zahlreiche Rückzugsgebiete in Sachen Lichtverschmutzung – vor allem in den Alpen – doch die Ballungsräume sind eben nicht abgekoppelt von der weltweiten Entwicklung. „Wir kennen die genauen Rahmenbedingungen des Projekts nicht, aber bereits in bisherigen Messungen haben Großprojektionsflächen besonders schlecht abgeschnitten“, so Wuchterl. Anfang nächsten Jahres soll erneut eine Messung der Lichtverschmutzung in Wien und dem Umland stattfinden, das strittige Projekt in Wiener Neudorf ist da aber wohl noch finster.