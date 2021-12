Im Berufsverkehr: Bim-Unfall am Grazer Hauptplatz

Am Montag in der Früh kam es am Hauptplatz zu einem Auffahrunfall zweier Straßenbahnen. Die Herrengasse, die Hauptschlagader des Grazer Schienennetzes, war daraufhin blockiert. Der Aufprall muss ziemlich heftig gewesen sein, denn die Bim-Garnituren wurden schwer beschädigt - verletzt wurde laut Holding Graz zum Glück aber niemand. Ein Schienenersatzverkehr vom Jakominiplatz nach Andritz bzw. in die Asperngasse beim Hauptbahnhof wurde eingerichtet. Es kam zu massiven Verspätungen im Berufsverkehr.