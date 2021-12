Land erwacht wieder aus Lockdown

Salzburger hat sich wohl mit Omikron angesteckt

So wurde am Freitag bekannt, dass sich neuerlich ein Reiserückkehrer mit der neuen Virus-Variante angesteckt hat (die „Krone“ hat berichtet). Er befindet sich in Selbstisolation. Auch in unseren Nachbarbundesländern steigen die Fälle an, am Donnerstag meldete Tirol zwei weitere Mutanten-Verdachtsfälle, in Oberösterreich gab es zuletzt gar sieben Verdachtsfälle.