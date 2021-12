Holzhütte geriet in Brand: Tiroler (27) verletzt

In Jerzens im Tiroler Pitztal ist in der Nacht auf Samstag eine Holzhütte in Brand geraten. Weil sich unter der Hütte noch Hühner befanden, dürfte ein 27-Jähriger darunter gekrochen sein, um die Tiere herauszuholen. Dabei erlitt er offenbar eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.