Vieles neu im Salzburger Festspiel-Sommer 2022

Das Programm der Salzburger Festspiele ist 2022 reich geschmückt. Auch wenn es die Pandemie weiterhin nicht leicht mache vorauszusagen, was umsetzbar sein wird, sagte Intendant Markus Hinterhäuser. Der „voraus eilende Pessimismus“ solle aber keineswegs walten dürfen. Viel mehr versucht man sich in Neuerungen, in Veränderung. Noch-Präsidentin Helga Rabl-Stadler ist bekanntlich ab nächstem Jahr nicht mehr Teil des Direktoriums. Kristina Hammer folgt ihr. Randnotiz: Rabl-Stadlers Nachfolgerin war am Freitag nicht dabei. Die Neuerungen, die am Freitagvormittag vorgestellt wurden, sind vielmehr künstlerischer Natur. So finden sich allein im Opernprogramm vier Neuinszenierungen und zwei Neueinstudierungen. Mit einem Leitfaden: Dantes „Göttlicher Komödie“. So würden sich die von Dante beschriebenen „Hoffnungsenergien der Glückseligkeit“ wie ein roter Faden durch die Opern (u.a. Puccinis „Il trittico“, Mozarts „Zauberflöte“ und Verdis „Aida“) ziehen, sagte Hinterhäuser.