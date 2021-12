Stadt verlor 390.000 Euro durch Parkeinnahmen

In weniger als einem Jahr wird in Krems wieder ein neuer Gemeinderat gewählt – und schon ist auch das Thema Parken wieder in aller Munde. Auch diesmal gibt es allerdings wenig Erfreuliches zu berichten. Denn wie SP-Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel der „Krone“ bestätigt, fehlen seit der Einführung der Gratisstunde im Juni des Vorjahres 390.000 Euro bei den Einnahmen durch Parkgebühren.