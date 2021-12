Sensationsfund: 3000 Jahre altes Grab entdeckt

Mit feinem Werkzeug rückten sie in die drei Höfe sowie den Karls-, Friedrichs- und Registraturtrakt aus. Und schon nach wenigen Grabungstagen konnten die Wissenschafter die Arme in die Höhe reißen: „Im Gebäude, wo sich das Büro des Landeshauptmannes befindet, stießen wir in einem Meter Tiefe auf einen Scherbenhaufen, Steine und Knochenreste“, erklärt Grabungsleiter Marko Mele. Beim Fund handelt es sich um ein 3000 Jahre altes Brandgrab - „eines der frühesten in der Steiermark“.