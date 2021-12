Jungbullen wollen weiter trampeln

Nach dem 2:0 reisten die meisten zu ihren Familien heim. Im Jänner steht ein Langlauf-Trainingslager an, wo man Ausdauer und Teambuilding fördern will – soweit es die Pandemie zulässt. In der Youth League kann es ruhig so weitergehen wie bisher. „Wir haben dort immer eine gute Rolle gespielt“, weiß Pamminger.