Impfpflicht: „Eingriff in Freiheit, aber nötig“

Die Pandemie trifft uns in einer Situation, in der der Populismus das Vertrauen in unsere Institutionen schwer beschädigt hat. Meine Befürchtung ist, dass unsere Gesellschaft in dieser Krise auseinanderbricht. Viel von der öffentlichen Diskussion hat sich in irgendwelche Chatrooms verlagert. Die Debatte ist vor allem aufgrund von „Fake News“ auseinandergedriftet. Was mich noch beunruhigt ist das Verhältnis vom Einzelnen zum Staat. Da gibt es oft kein ausreichendes Verständnis für den Bezug zwischen Solidarität und individueller Freiheit.