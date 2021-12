Trotz „schwer vermittelbar“ Weg in die Arbeitswelt

Martina H. aus dem Bezirk Amstetten hat es geschafft. Mit über 50 Jahren und gesundheitlichen Einschränkungen hatte sie nach ihrer Scheidung keine guten Karten für den beruflichen Wiedereinstieg. Doch mithilfe von Unida ist die Rückkehr in den Berufsalltag geglückt. Seit Kurzem ist sie in einem Supermarkt in Marbach angestellt. „Die Arbeit macht mir großen Spaß“, betont die Mostviertlerin.