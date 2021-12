Regional kaufen und sauber den Müll trennen!

Und: Schnell mal was entsorgt in der falschen Tonne, Plastik ins Papier geschmissen, die Batterie in den Restmüll - auch das ist kein Kavaliersdelikt, sondern etwas, das sich für jeden Einzelnen auch im Geldtascherl niederschlägt. „Die Müllgebühren steigen natürlich durch falsche Trennung an“, so Hans Roth, der Chef von Saubermacher. „Freilich lebt man als Entsorger davon. Aber man hat ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Müllvermeidung und richtiges Trennen sind einfach ganz wichtig.“