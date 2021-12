Pkw-Fahrer aus „Martinskurve geflogen“: Verletzt!

Ein Pkw-Lenker (56) kam in Kematen am Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Doch Glück im Unglück: Zufällig fuhr hinter ihm ein Notarzt, der gerade auf dem Weg zu einem Einsatzort Richtung Axamer Lizum war. Als der Pkw-Fahrer „aus der Kurve flog“ und die Böschung hinunterrutschte, war der Notarzt also gleich zur Stelle. Dennoch brauchte es die Feuerwehr, um den Mann erst aus dem Fahrzeug zu schneiden.