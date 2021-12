Diese Grazer haben für alles einen guten Plan

Es ist ein noch ungewohnter Anblick: die große Straßenbahnschleife am Ende des Reininghaus-Areals, die Jochen-Rindt-Endhaltestelle, dahinter eine Reihe moderner Hochhäuser. Seit Kurzem steuert die Bim den neuen Stadtteil im Grazer Westen an. Nur wenige hundert Meter entfernt arbeiten Ingenieure und Architekten, die wesentlich zur Schienenverlängerung beigetragen haben: Bei der IKK Group, die 2019 in die neue Zentrale in der Reininghausstraße gezogen ist.