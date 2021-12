Gewalt: Mit Fäusten auf Freundin eingeprügelt

In diesem Haushalt im Grazer Bezirk Gries herrschte die Gewalt - und das soll seit Monaten so gegangen sein: Ein 52-Jähriger verletzte seine Lebensgefährtin, eine Rumänin (46), durch Schläge mit beiden Fäusten im Kopf- und Gesichtsbereich. Die Frau erlitt Hämatome im Bereich beider Arme und am Kopf. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde gegen den mutmaßlichen Täter ausgesprochen.