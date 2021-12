Hoffen auf gutes Wetter für die Nikolaus-Feiern

„Traditionen geben den Kindern Sicherheit und bringen ein Stück Normalität in ihre Lebenswelt. Gerade jetzt ist das Erleben der Vorfreude und gemeinsamer schöner Momente besonders wichtig“, weiß Teschl-Hofmeister. Trotz der Corona-Pandemie sollte der heilige Nikolaus für Kinder deshalb auch in der heurigen Vorweihnachtszeit eine Rolle spielen dürfen – wenn vielleicht auch anders als gewohnt. Denn aktuell sehen die Vorsorge- und Hygienemaßnahmen in den Landeskindergärten vor, dass „externe Personen“ die Räume nicht betreten dürfen. Das heißt im Klartext, dass in diesem Jahr keine Feste gemeinsam mit den Eltern stattfinden können.