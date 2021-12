Grazerin überraschte Einbrecher in ihrer Wohnung

Eine 34-jährige überraschte am helllichten Tag zwei Einbrecher in ihrer Wohnung in Graz-Geidorf. Die Frau hatte die Wohnung für nur etwa eine Viertelstunde verlassen - bei ihrer Rückkehr erwartete sie dann die böse Überraschung. Die weiterhin unbekannten Täter flüchteten mit 200 Euro Bargeld.