Hinter vier Leithammeln steht ein Fragezeichen

Der Spruch erlangte Kultstatus, ebenso wie der „Titan“ selbst. Kahn stand immer für den unbedingten Willen, hatte stets eine besondere Titelgier und trug das Siegergen in sich. Genau dieses ist jetzt auch in den Reihen von Meister Salzburg nötig, um am Mittwoch gegen den FC Sevilla zu reüssieren.