Gegen die Bullen will Niemann Muskeln zeigen

Am Samstag wird‘s für Hartbergs Fußballer schwer: Auswärts geht‘s gegen Abo-Meister Salzburg, das wohl schwerste Spiel der Bundesliga. Dafür braucht‘s Kraft und Muskeln. Hartbergs Noel Niemann arbeitete zuletzt immer mehr an seiner körperlichen Verfassung - jetzt will er die Bullen um seinen Kumpel Karim Adeyemi auf die Hörner nehmen.