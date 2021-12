Wollte Kontodaten: Mit Unterwäsche erpresst

„Er sagte, ich darf bestellen, was ich brauche“, so die junge Angeklagte. So bestellte sie sich nicht nur das teure iPhone 12, sondern auch etwa Ladekabel, einen Bikini, Pullover und Kinderbücher. Mit mehreren hundert Euro belastete sie das Konto ihres Verehrers und dessen schwangerer Frau. Richterin Helga Moser spricht die Angeklagte in dem Punkt aber frei, sie muss das Geld nicht zurückzahlen. Grund dafür: Die entlastende Aussage des verliebten Mannes. Er habe ihr tatsächlich erlaubt, alles zu bestellen, was sie benötigte – auch noch einen Handyvertrag abzuschließen.