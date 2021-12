Riesige Biogas-Anlage im Naherholungsgebiet

Widerstand gegen Betonflut

Während die Planungen aktuell noch großteils hinter verschlossenen Türen stattfinden, erhebt sich nun auch Widerstand gegen die veritable Betonflut in der Grünoase. „Weder der Gemeinderat noch die Bevölkerung werden rechtzeitig und in vollem Umfang über ihre Vorhaben informiert“, polter die Opposition und kritisiert SPÖ-Bürgermeister Erich Trenker samt Vize Franz Treipl (ÖVP) heftig. Der Ortschef zeigt sich unbeeindruckt. „Über ungelegte Eier gackert man nicht. Aber ja, es gibt entsprechende Planungen“, so Trenker zur „Krone“.