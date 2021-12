Alko-Lenker verursacht Unfall vor Schule in Lehen

Ein 52-jähriger Salzburger fuhr gestern am Vormittag mit seinem PKW im Bereich der Siebenstädterstraße in Salzburg Lehen zuerst über die Spielwiese einer Schule und in weiterer Folge über den Vorplatz der Schule. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug eine 61-jährige Frau aus der Stadt Salzburg. Sie wurde leicht verletzt.