Leiter rutschte weg: Kundler stürzte auf Flachdach

Der 64-jähriger Einheimische war am Mittwoch gegen 15.10 Uhr mit Arbeiten am Einfamilienhaus in Kundl beschäftigt. Er wollte einen ungenutzten Schornstein verschließen, dabei rutschte die Leiter weg und er stürzte aus einer Höhe von 3,50 Metern auf ein bekiestes Flachdach.