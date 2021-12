Bahnhof ließ in Lienz die Wogen hochgehen

Das knapp 30 Millionen Euro teure Mobilitätszentrum in Lienz biegt in die Zielgerade ein. Einige Änderungen, die in der vergangenen Gemeinderatssitzung präsentiert wurden, sorgten aber für hitzige Diskussionen. Die ÖVP ortete fehlende Transparenz. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) verwies auf bestehende Verträge.