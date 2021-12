Promis beim Purina-Kochevent der besonderen Art

Am Ende durften sich alle über den Gewinn freuen, wie Christian Göttfried stolz verkündete: „Ich möchte allen Teilnehmern zum tollen Ergebnis gratulieren! Man hat gemerkt, dass sich manche leichter und andere schwerer getan haben, aber was am Ende zählt ist das Ergebnis, und das war bei beiden Teams großartig!“ Als Gewinn durften alle gemeinsam eine von drei Organisationen auswählen, die von Purina mit einer Katzenfutter-Spende von 54.000 Mahlzeiten unterstützen wird.