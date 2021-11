Salzburger soll Mord an Arzt geplant haben

Aus Eifersucht soll in der Vorwoche ein 40-Jähriger die Ermordung eines Arztes geplant haben. Der Spitalsangestellte kündigte am vergangenen Freitag gegenüber einer Bekannten die Tat an und sagte auch, dass er danach Suizid begehen wolle. Laut „Krone“-Informationen plante er die Tat im Parkhaus des Salzburger Landeskrankenhauses. Kurz vor der geplanten Festnahme sprang er aus dem vierten Stock in die Tiefe.